Adolescente de 14 anos apanha do tio durante briga por 'panela de comida' em MS

Uma adolescente, de 14 anos, foi agredida pelo tio durante uma briga por causa de uma ‘panela de comida’, na noite de quinta-feira (21), na Rua Clarindo Barbosa, em Figueirão. O autor foi denunciado pelos pais.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi até a delegacia do município acompanhada do avô. Aos policiais, ela contou que estava na residência quando começou uma discussão com o tio.

Em determinado momento, os dois acabaram se agredindo fisicamente. Por conta das agressões, a menina ficou com vários hematomas pelo corpo. Quando questionada pelos avós, ela contou que o tio teria causado os ferimentos.

Diante da situação, ela foi levada a unidade policial pelo avô. O Conselho Tutelar foi acionado, pela Polícia Militar, para acompanhar a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como lesão corporal dolosa e será investigado.

