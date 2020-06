Adolescente de 14 anos é baleado por bandidos que passavam de carro

Sarah Chaves, com informações do Ligado na Notícia

Um adolescente de 14 anos foi baleado nesta sexta-feira (26), com um tiro no pé no bairro Altos da Alvorada foi baleado em Dourados.

De acordo com informações do site Ligado na Notícia, a vítima caminhava pela Rua projetada 1 no bairro Altos da alvorada quando três homens num carro acabaram se aproximando e efetuar um tiro contra o adolescente.

Um dos disparos atingiu o pé direito mesmo ferido ele chegou até a casa de um amigo aonde entrou em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar esteve no local realizando rondas na tentativa de localizar os acusados, porém nenhum dos suspeitos foi encontrado até o momento.

O adolescente foi socorrido por uma equipe do corpo de bombeiros até o Hospital da Vida.

