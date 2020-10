Adolescente de 14 anos perde o controle da moto ao tentar fugir Guarda Municipal

Um adolescente de 14 anos, acabou caindo da moto enquanto fugia da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na noite deste sábado (24), em Campo Grande.

O acidente ocorreu na Avenida Manoel da Costa Lima. O rapaz teria sofrido algumas escoriações pelo corpo devido a queda com a motocicleta. A Guarda solicitou apoio do Corpo de Bombeiros e o menino foi encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Leblon.

