Adolescente de 15 anos é esfaqueado em tentativa de homicídio em Novo Horizonte do Sul

Adolescente, de 15 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, dia 25 de outubro, na cidade de Novo Horizonte do Sul. O suspeito do ataque, de 34 anos, foi preso em flagrante.

O garoto foi inicialmente socorrido por uma equipe da Polícia Militar, que encaminhou o menor para atendimento médico no Hospital Municipal.

Conforme o site Jornal da Nova, a vítima foi atingida na região abdominal pelo agressor. Os policiais conseguiram coletar detalhes sobre o suspeito e realizaram diligências.

Durante a busca pelo agressor, o homem foi localizado pela Força Tática da Polícia Militar e preso em flagrante. O motivo para o ataque não foi informado.

Devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente foi transferido do hospital local para o Hospital Regional de Nova Andradina.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também