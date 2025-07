Adolescente de 15 anos é estuprada por motorista de ônibus em Campo Grande

Um motorista de ônibus, que não teve o nome divulgado, foi denunciado por suspeita de estuprar uma adolescente, de 15 anos, em Campo Grande. Ele faz a linha de um bairro localizado na região norte da Capital.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai da vítima acionou a Polícia Militar para relatar o caso. Ele contou que estava em casa quando recebeu uma ligação de uma das tias da menor, pedindo para que fosse buscá-la.

No local, ela relatou ao genitor que a menina havia faltado aula para manter relações sexuais com o suspeito. A adolescente explicou ainda que o homem faz a linha do Bairro Jardim Campo Belo e que se conheceram há três semanas, mantendo conversas frequentes toda vez que se encontravam dentro do veículo.

Na sexta-feira (11), o suspeito teria usado um dos ônibus do transporte coletivo para levar a menina até sua casa, onde mantiveram relações sexuais. Ela explicou ainda que o homem sempre soube que ela é menor de idade, mas ainda assim os dois mantiveram relações.

Após o ato, o homem entregou uma pílula nas mãos da adolescente e orientou que ela tomasse o comprimido. É citado no registro policial que o remédio pode ser uma ‘pílula do dia seguinte’. Mesmo sem saber o que era, ela ingeriu o medicamento.

Posteriormente, ainda usando o ônibus da empresa, o homem levou a menor até a esquina casa da tia, onde o genitor foi buscá-la.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde foi registrado e será investigado.

