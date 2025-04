Adolescente de 15 anos é presa por matar filha de 8 meses estrangulada na fronteira

Uma adolescente, de 15 anos, é suspeita de matar a filha, de apenas 8 meses, estrangulada. O corpo da pequena foi encontrado durante a manhã de terça-feira (29), no matagal de uma comunidade indígena localizada na cidade paraguaia de Capitán Bado, fronteira com o Brasil através de Coronel Sapucaia.

Conforme as informações do site ABC Color, os peritos que trabalharam no corpo da criança detalharam que ela foi estrangulada até a morte. Além disso, tinha um ferimento no queixo, possivelmente causada após ser jogada no meio do mato.

Por conta da suspeita, a mãe do bebê foi presa e encaminhada para uma delegacia localizada em Pedro Juan Caballero.

A promotora Ester Giménez e o delegado Francisco López, explicaram ainda ao site que as investigações estão praticamente concluídas. Apesar disso, mantiveram sigilo sobre o nome dos envolvidos para evitar a exposição dos menores.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

