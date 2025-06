Adolescente de 15 anos leva faca para escola e assusta alunos em Ladário

Uma adolescente, de 15 anos, acabou sendo pega ao levar uma faca para a escola durante a tarde de terça-feira (3), em Ladário. A ação assustou alunos e a comunidade local. O caso foi acompanhado pela Polícia Militar, o Conselho Tutelar da cidade e a mãe da aluna.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a diretora adjunta relatou que alguns estudantes compareceram à sala dos professores assustados e informaram que a adolescente estaria portando uma faca.

Diante da denúncia, ela foi até a sala e verificou a mochila da menor, onde encontrou a faca. Questionada, a aluna negou ter levado a faca para a escola e alegou que alguém poderia ter colocado na mochila com a intenção de prejudicá-la.

No entanto, algumas testemunhas detalharam que quando a menina chegou na sala, ela estava com a mochila nas costas e a faca no bolso lateral do acessório. Segundo os relatos, depois, a adolescente teria colocado a faca embaixo da mochila, que ficou sobre a mesa.

Para o site, a SED (Secretaria Estadual de Educação) detalhou que o caso está sendo investigado.

“A SED informa que o ocorrido foi registrado pela direção da referida unidade escolar no início desta tarde. Como parte do protocolo da Rede Estadual de Ensino para casos como este, houve registro em ata, chamada dos responsáveis para aplicação das sanções previstas em Regimento Escolar, bem como o acionamento de uma Guarnição da PM. A Secretaria de Estado de Educação acompanha os desdobramentos por intermédio da Coordenadoria Regional de Educação de Corumbá (CRE-3)."

A adolescente e a mãe acompanharam a Polícia Militar até a Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado como trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.

