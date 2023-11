Adolescente de 15 anos sofre acidente ao andar de moto em Chapadão do Sul

Um rapaz, de 15 anos, precisou ser socorrido depois de a moto que ele pilotava atingir um carro durante um acidente na tarde de domingo (26), na Rua Perdizes, região do bairro Esplanada II, em Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a Policia Militar foi acionada a comparecer ao endereço indicado, para acompanhar um acidente de trânsito com vítima.

No local, os militares fizeram contato com o motorista de um veículo Volkswagen Gol branco, de 30 anos. Ele contou que estava transitando pela Rua Dos Curiós e chegou a parar no sinal de ‘Pare’, antes de dar início a uma conversão a esquerda.

Durante a manobra, o veículo teria sido atingido por uma motocicleta, Honda/Biz 125, que era conduzida pelo adolescente. Ainda de acordo com o motorista do carro, a moto estava em alta velocidade pela R. das Perdizes.

O menor foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital. O caso acabou sendo registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, além de permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH ou PPD, na delegacia do município.

