Adolescente de 15 anos tem morte cerebral após acidente em Campo Grande

Na noite da última sexta-feira (02), um trágico acidente ocorreu na Rua Marquês de Herval, próximo à Avenida Cônsul Assaf Trad, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Uma adolescente de 15 anos, passageira da moto envolvida no acidente, teve sua vida ceifada.

De acordo com informações obtidas junto ao Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), o acidente ocorreu por volta das 21h15. O carro trafegava pela Rua Marquês de Herval no sentido leste-oeste, enquanto a moto também seguia na mesma via e sentido. Infelizmente, houve uma colisão entre a moto e a traseira do carro.

A pancada foi tão forte que a adolescente foi ejetada da moto, e seu capacete acabou saindo de sua cabeça. Ela caiu ao solo e sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR). Equipes de socorro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e realizaram manobras de reanimação. Posteriormente, a jovem foi encaminhada à Santa Casa, onde foi constatada a morte encefálica, uma perda completa e irreversível das funções cerebrais.

O condutor da motocicleta, um homem de 34 anos, também foi socorrido e levado à Santa Casa. No entanto, os nomes da adolescente e do homem não foram divulgados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também