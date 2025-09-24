Menu
Polícia

Adolescente de 16 anos é apreendido por assassinato no fim de semana em Chapadão do Sul

Operação policial recuperou arma e motocicleta usadas no crime

24 setembro 2025 - 14h29
Homicidio aconteceu no domingo

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido como principal suspeito do homicídio ocorrido na noite de domingo (21), que vitimou um homem de 29 anos na Avenida Planalto, em Chapadão do Sul. A Delegacia de Polícia Civil do município investigou que a vítima foi atraída para uma emboscada e surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta de cor azul. O passageiro, o adolescente, efetuou diversos disparos de arma de fogo, matando a vítima no local.

De acordo com as investigações, o adolescente foi apontado como autor dos disparos, enquanto o condutor da motocicleta auxiliou diretamente na execução do homicídio e garantiu a fuga. Além disso, familiares e conhecidos dos criminosos ajudaram a ocultar provas e a transportar o adolescente para fora da cidade.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o pai do adolescente teve um papel crucial na fuga, ajudando a levar o filho até a cidade de Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo, onde foi localizado e apreendido em cumprimento a mandado judicial de internação. O apoio da Delegacia de Polícia de Santa Fé do Sul foi fundamental para o sucesso da operação.

A polícia também conseguiu recuperar a arma de fogo usada no crime, uma pistola de calibre restrito, com numeração raspada e a motocicleta utilizada na execução, elementos que reforçam as provas contra os envolvidos.

Com a prisão do adolescente, a Polícia Civil de Chapadão do Sul segue com as investigações para elucidar todos os detalhes do crime e confirmar a participação de outros envolvidos na ocultação de provas e na fuga.

 

