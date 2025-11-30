Adolescente de 16 anos é baleado por dupla em moto no Jardim Centro-Oeste

Um adolescente de 16 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de sábado (29) na rua Marajoara, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ele foi atingido por um disparo que atravessou o tórax enquanto estava em uma conveniência próxima ao local do ataque.

Segundo o boletim de ocorrência, Allan contou à polícia que bebia na esquina quando dois homens em uma motocicleta preta se aproximaram e efetuaram diversos disparos em sua direção. Ferido, ele correu até a casa de um morador que ouviu os gritos e o colocou em um corredor interno para protegê-lo, temendo que os atiradores retornassem. Murilo afirmou conhecer a vítima apenas de vista.

A equipe da Força Tática chegou ao endereço e acionou o SAMU, que encaminhou Allan em estado crítico para a Santa Casa. O médico responsável informou que o tiro entrou pela lateral direita do tórax e saiu pela esquerda. A perícia criminal esteve no local, assim como a delegada plantonista, que determinou que a testemunha fosse conduzido à Depac Cepol para prestar esclarecimentos devido ao seu estado alterado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e segue sob investigação.

