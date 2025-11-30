Menu
Menu Busca domingo, 30 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Adolescente de 16 anos é baleado por dupla em moto no Jardim Centro-Oeste

A vítima buscou abrigo na casa de um morador após ser atingida por disparo que atravessou o tórax

30 novembro 2025 - 12h16Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um adolescente de 16 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de sábado (29) na rua Marajoara, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Ele foi atingido por um disparo que atravessou o tórax enquanto estava em uma conveniência próxima ao local do ataque.

Segundo o boletim de ocorrência, Allan contou à polícia que bebia na esquina quando dois homens em uma motocicleta preta se aproximaram e efetuaram diversos disparos em sua direção. Ferido, ele correu até a casa de um morador que ouviu os gritos e o colocou em um corredor interno para protegê-lo, temendo que os atiradores retornassem. Murilo afirmou conhecer a vítima apenas de vista.

A equipe da Força Tática chegou ao endereço e acionou o SAMU, que encaminhou Allan em estado crítico para a Santa Casa. O médico responsável informou que o tiro entrou pela lateral direita do tórax e saiu pela esquerda. A perícia criminal esteve no local, assim como a delegada plantonista, que determinou que a testemunha fosse conduzido à Depac Cepol para prestar esclarecimentos devido ao seu estado alterado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e segue sob investigação.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Mulher joga pedras na casa da vizinha e é atacada por cachorro em Campo Grande
Aruan e Zaya moram na região do Universitário
Polícia
Cachorros aproveitam portão aberto para fugir de casa em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Menina de 4 anos morre após engasgar com bolinha de plástico em Dourados
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Foto: Divulgação/PMMS
Polícia
Mulher é agredida pelo companheiro dentro de casa em Chapadão do Sul
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é atacada por rottweiler após briga entre vizinhas em Campo Grande
Foto: Polícia Civil do Piauí
Polícia
Confusão pós-jogo termina com homem espancado no Estrela Dalva
Motociclista atropelado morre após 21 dias internado em Dourados
Polícia
Motociclista atropelado morre após 21 dias internado em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping