Adolescente de 16 anos é esfaqueada por jovem durante briga na fronteira

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada no peito durante uma briga ocorrida na noite de domingo (16), na Estância Luna Porã, região da Colônia San Luis, em Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, ela estava trabalhando quando a suspeita se aproximou, para tirar satisfações, dando inicio a uma briga entre as jovens.

Em determinado momento, a mulher sacou uma faca e atingiu a vítima. Após a briga, fugiu correndo e não chegou a ser localizada pelas autoridades.

A menor foi socorrida pelo pai, de 48 anos, sendo encaminhada para o Hospital Regional, onde segue internada. O caso é investigado pela Polícia Nacional.

