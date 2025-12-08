Adolescente de 16 anos é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em aldeia

Um adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado durante a madrugada desta segunda-feira (8), em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o rapaz teria sido atacado por um grupo de pessoas e esfaqueado na mão, nos braços e no rosto.

Diante da situação, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida, onde está internado em estado grave. Apesar disso, não corre risco de morte.

O caso foi registrado na delegacia local e será investigado pelas autoridades.

