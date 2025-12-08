Menu
Menu Busca segunda, 08 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Adolescente de 16 anos é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em aldeia

Ele teria sido atacado por um grupo de pessoas e golpeado várias vezes

08 dezembro 2025 - 16h51Brenda Assis
O caso começou com uma brigaO caso começou com uma briga   (Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik)

 Um adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado durante a madrugada desta segunda-feira (8), em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o rapaz teria sido atacado por um grupo de pessoas e esfaqueado na mão, nos braços e no rosto.

Diante da situação, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida, onde está internado em estado grave. Apesar disso, não corre risco de morte.

O caso foi registrado na delegacia local e será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu durante o sábado
Polícia
Casal sofre acidente voltando para casa após comprar caminhonete
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso ao tentar furtar salsicha e carne em mercado de Paranaiba
Erik Gerlyel foi morto a tiros
Polícia
Jovem morto a tiros em São Gabriel tinha 21 anos e passagens por furto e roubo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é presa após surtar e invadir a casa do vizinho no Nova Lima
O acidente aconteceu neste domingo
Polícia
Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhonete em Dourados
SW4 furtada ficou danificada com o acidente
Polícia
Caminhonete de luxo furtada em SC é recuperada em MS após perseguição e acidente
O homicidio aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Jovem é morto a tiros em São Gabriel do Oeste
Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registrado
Polícia
Agressão contra mãe não passa impune e rapaz é preso em Iguatemi
Vítima tentou se separar do marido
Polícia
Mulher tentou separação do marido antes de ser morta em Campo Grande
Faca usada no crime
Polícia
Idoso esfaqueia colega de trabalho após desentendimento em bar de Sidrolândia

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica