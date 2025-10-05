Menu
Adolescente de 16 anos morre após espancamento em aldeia de Dourados

Os agentes trabalham para identificar os autores da agressão e esclarecer a motivação do crime

05 outubro 2025 - 10h50Sarah Chaves, com Sidnei Bronka
Foto: Fernando Terena  

Um adolescente de 16 anos, identificado como Matheus, morreu na manhã deste domingo (5) após ser brutalmente espancado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

De acordo com informações apuradas, o jovem foi agredido por um grupo de pessoas, sofrendo fraturas nos dois braços e um grave traumatismo craniano.
Matheus foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida por volta das 3h20 da madrugada, em estado grave. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 6h30 da manhã.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada investiga o caso. Os agentes trabalham para identificar os autores da agressão e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada.

