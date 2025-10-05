Adolescente de 16 anos morre após espancamento em aldeia de Dourados

Um adolescente de 16 anos, identificado como Matheus, morreu na manhã deste domingo (5) após ser brutalmente espancado na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.



De acordo com informações apuradas, o jovem foi agredido por um grupo de pessoas, sofrendo fraturas nos dois braços e um grave traumatismo craniano.

Matheus foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida por volta das 3h20 da madrugada, em estado grave. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 6h30 da manhã.



A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada investiga o caso. Os agentes trabalham para identificar os autores da agressão e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, nenhuma prisão foi efetuada.

