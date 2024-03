Adolescente de 17 anos Ã© alvejado na cabeÃ§a na frente de casa em ChapadÃ£o do Sul

Um adolescente, identificado como R.S.S de 17 anos, morreu na madrugada deste sábado (30), alvejado na cabeça na Rua Dos Flamingos, Bairro Esplanada III, de Chapadão do Sul.



De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estava na varanda de casa jogando em seu celular, enquanto a companheira estava dentro da quitinete do casal, quando o autor que estava em uma motocicleta se aproximou, chamou a vítima pelo nome e em seguida efetuou um disparo na cabeça do adolescente.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima agonizando. Ele foi levado para o Pronto Socorro do Hospital

Municipal de Chapadão do Sul.



No trajeto ele já não apresentava sinais vitais. No hospital foi confirmado o óbito.

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionados para atender à ocorrência e

investigam o caso.



