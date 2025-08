Adolescente de 17 anos é estuprada pelo vizinho em Sidrolândia

Uma adolescente, de 17 anos, foi estuprada pelo vizinho após ter a casa invadida durante a madrugada desta sexta-feira (1º), no Bairro São Bento, em Sidrolândia. O suspeito foi preso momentos depois pela Força Tática da Polícia Militar.

Conforme as informações policiais, o homem aluga uma casa no mesmo terreno em que o imóvel da vítima está construído. Por conta disso, sabe a rotina da família, incluindo que o pai da menor trabalha durante a noite.

Aproveitando a situação, ele invadiu a casa quando a menina estava sozinha e a estuprou. Posteriormente, ele pediu o número do celular da menor e uma chave pix, pois iria ‘pagar’ pelo ocorrido.

O site Babalizando MS detalhou que mesmo abalada, a vítima conseguiu avisar a tia sobre o crime, sendo acolhida e levada para um local seguro enquanto a Polícia Militar era acionada. Diante da denúncia, as equipes fizeram diligências até encontrar o homem, o prendendo em flagrante.

Ainda segundo as informações do site, a menor e o genitor se mudaram há pouco mais de um mês para Sidrolândia. Vindo de outro estado, eles estavam aguardando o restante da família, que chegaria na cidade agora no mês de agosto.

A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Além disso, as equipes do Conselho Tutelar foram acionadas para acompanhar todo o caso.

