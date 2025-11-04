Adolescente de 17 anos é quem empinou moto e atropelou jovem em Sidrolândia

Saiba Mais Polícia VÍDEO: Jovem é atropelada por motociclista que empinava moto e fica em coma em Sidrolândia

Diulia Gonçalves Marques, de 20 anos, foi atropelada por um adolescente, de 17 anos, que pilotava e empinava uma motocicleta pela Avenida Dorvalino dos Santos, em Sidrolândia. O episódio aconteceu na madrugada de domingo e ele se apresentou à polícia nesta terça-feira, dia 4.

Acompanhado de um advogado, o adolescente prestou depoimento, entregou a motocicleta utilizada no dia do acidente e foi liberado. A moto foi apreendida e deverá ser periciada.

Ao site Noticidade, familiares do menor apontam que ele está sofrendo ameaças constantes e que no dia do acidente, ele deixou o local após ser ameaçado.

"Quero dizer que nos colocamos a disposição da família da vítima e não vamos se abster da responsabilidade, também quero deixar claro que ele não fugiu do local, na continuação do vídeo, imagens de segurança mostram que ele foi até ela e viu que as pessoas estavam chamando o socorro, e só saiu do local porque foi ameaçado", disse um familiar ao site local.

Neste caso, tanto o menor, quanto os responsáveis poderão responder criminalmente pelo fato, onde estão inseridos: ato infracional de direção perigosa, dirigir sem habilitação e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O acidente - Diulia estava atravessando a avenida quando foi atingida pelo motoqueiro, que fugiu sem prestar o devido socorro para a vítima. O acidente foi presenciado por outras pessoas que estavam próximo ao ocorrido.

Conforme imagens de câmera de segurança, a jovem estava atravessando a avenida e esperou um veículo de passar para continuar a travessia, no entanto, foi atingida pelo motociclista.

Com o atropelamento, Diulia caiu desacordada e sofreu várias fraturas no rosto, sendo socorrida em estado grave. Em decorrência dos ferimentos, ela foi entubada e transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece em coma induzido.

