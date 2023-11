Adolescente de 17 anos leva tiro no rosto durante "rolezinho" em Três Lagoas

Durante um rolezinho com amigos, uma adolescente de 17 anos, acabou baleada no rosto na madrugada deste domingo (5), no Jardim dos Ipês V, em Três Lagoas.

Segundo informações do site Rádio Caçula, o namorado da vítima alegou que estavam juntos com alguns amigos, em um 'passeio', onde saíram em grupo acelerando e fazendo barulho com o escapamento, e empinando as motos em que dirigiam.

Durante o rolê, um rapaz moreno em um Gol branco teria aparecido onde estavam e ao descer do carro, tentou segurar algumas das pessoas que estavam ali, momento em que a jovem foi alvejada no rosto com um tiro, sendo socorrida até o Hospital Auxiliadora pelo seu companheiro.

A jovem não corre risco de morte, segundo os médicos do Hospital, porém o projétil acertou a bochecha e os estilhaços ficaram alojados no maxilar, sendo necessária sua transferência à Santa Casa de Campo Grande. O namorado e a mãe da vítima ficaram na parte de fora do hospital, enquanto os amigos foram embora, quando questionado pela polícia, se poderiam ser testemunhas no crime. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

