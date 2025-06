Adolescente de 17 anos morre após comer bolo enviado por 'admirador secreto'

Ana Luiza de Oliveira Neves, de 17 anos, morreu ao ter uma intoxicação alimentar, causada por envenenamento, após comer um bolo entregue acompanhado de um bilhete "misterioso" em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Uma adolescente da mesma idade foi identificada como a responsável pelo envio.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Luiza se sentiu mal após consumir o doce. A família diz que ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. Um amigo da família, Cristiano, foi quem registrou o boletim de ocorrência na delegacia porque os pais, muito abalados, não estavam em condições de ir ao local.

À polícia, esse amigo contou que a irmã de Ana Luiza recebeu um embrulho com o bolo por volta das 17h do sábado (31). Ela chegou em casa por volta das 18h e comeu o bolo. Menos de uma hora depois, ela já começou a passar mal. O pai da adolescente, Silvio, levou Ana a um hospital particular, onde ela foi diagnosticada com intoxicação.

Após estabilização, ela teve alta e voltou para casa. Contudo, no domingo, ela voltou a passar mal por volta das 16h com sintomas graves e novamente foi levada ao pronto-socorro.

O boletim de ocorrência diz ainda que a adolescente já chegou ao hospital sem os sinais vitais.

Segundo a Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, a adolescente prestou depoimento e confessou a autoria do crime. A polícia solicitou a apreensão dela.

A investigação aponta que a causa da morte teria sido uma intoxicação alimentar. Contudo, somente o laudo toxicológico vai apontar qual substância estava no alimento.

No depoimento, a adolescente também confessou ter enviado um bolo envenenado para uma segunda vítima que quase morreu.

O motivo do crime não foi divulgado pela Polícia Civil. Inicialmente, o caso foi registrado como morte suspeita. Investigações continuam sendo realizadas para esclarecer o episódio.

