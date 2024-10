Adolescente de Fátima do Sul é quem fraudou 'filiação' de Lula ao PL

Saiba Mais Polícia Polícia Federal monta operação em MS após Lula ser 'filiado' ao PL

Adolescente, de 13 anos, morador de Fátima do Sul, é apontado como o principal responsável por 'filiar' o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL (Partido Liberal), que é de Jair Bolsonaro. A ação fraudulenta foi alvo de investigação da Polícia Federal durante a quarta-feira (30) por meio da Operação Infiliatio.

A informação foi divulgada pelo GloboNews ao longo desta quarta-feira. Segundo divulgado pela Polícia Federal, a investigação apurava uma conduta indevida e a inserção de dados falsos no Sistema de Filiação Partidária do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Quem denunciou a situação foi o próprio órgão ao apresentar uma notícia-crime, após identificar o movimento considerado fraudulento. A inserção dos dados falsos e toda a movimentação aconteceu em julho de 2023.

Ao longo de quarta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do adolescente. Conforme apontou a PF, não houve invasão ao sistema de filiação, mas uma ação de fraude com um pedido de filiação partidária, usando o nome do Presidente da República.

O uso dos dados falsos em nome do presidente começou já no momento inicial do procedimento de filiação, quando o cidadão interessado em se filiar acessou o formulário digital em aba específica no sítio oficial do partido político. O investigado foi preenchendo diversas informações pessoais com a finalidade de iniciar o processo.

Um funcionário do PL também está sendo investigado pela atuação na fraude.

Os investigados podem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e falsa identidade. A investigação terá continuidade para identificar eventuais outras fraudes que foram cometidas e a motivação dos criminosos.

