Adolescente de SP sai para visitar amiga em Três Lagoas e desaparece

Ariane Nataly Ferreira, de 36 anos, mãe da jovem Lorraine Ferreira Simão de 16 anos está desesperada a procura da filha que está desaparecida desde a última sexta-feira, 30 de agosto.

A adolescente saiu de Ribeirão Preto (SP) para ajudar a avó com uma mudança, e depois pediu para visitar uma amiga em Três Lagoas. Lorraine saiu de casa com uma mala.

A mãe de Lorraine conta que a última vez que falou com a filha foi na sexta-feira pelo WhatsApp e desde então não consegue mais contato com a jovem. Ariane disse que a última mensagem da filha, pelo número da amiga, dizia que para a segurança dela tinha que tirar os anúncios de desaparecimento.

A mãe da menina contou que há três anos morou em Três Lagoas e que foi nesse período que as meninas se conheceram e desde então “são bastante grudadas, se falam 24h por dia, ela sempre pede para ver a amiga”, contou a mãe.

Ariane disse que recebeu informações da avó da amiga que a Lorraine chegou a dormir na casa dela, mas que fugiu após ser questionada o porque estava no município. “Lorraine inventou uma história que tinha brigado com minha mãe em SP, que eu tenho esquizofrenia e o pai dela está com câncer, e por isso tinha saído de casa”.

A avó da amiga de Lorraine chegou a chamar uma assistente social, que conversou com a menina e disse que ela poderia estar mentindo sobre os motivos que a fizeram fugir. Logo após, a menina saiu e não voltou mais. A amiga de Lorraine nega que esteja falando com a amiga.

A avó de Lorraine que mora em Andradina esteve em Três Lagoas para registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento. O pai da adolescente que mora em Vila Velha também está a caminho de Três Lagoas para auxiliar nas buscas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Lorraine pode entrar em contato através do telefone (016) 994086435

