Polícia

Adolescente denúncia assédio sexual durante massagem linfática em Rio Verde

O suspeito será ouvido nos próximos dias, e o caso segue em apuração

18 outubro 2025 - 17h35Sarah Chaves

Uma adolescente de 18 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil em Rio Verde para denunciar uma situação onde um 'profissional' de 49 anos cometeu assédio sexual durante um procedimento realizado na tarde de ontem (17), em um clínica na região central da cidade.

Segundo o portal, Rio Verde News, a vítima procurou o serviço por indicação de uma amiga, mas já havia se sentido desconfortável com o comportamento do suspeito antes mesmo da sessão. Ela chegou a levar uma amiga para acompanhá-la, que teve que sair durante o atendimento, deixando a vítima sozinha com o suspeito.

Durante o atendimento, o homem, que se apresentava como naturopata, fez elogios insistentes à aparência da jovem e comentários inapropriados. Alegando necessidade de ajustes no procedimento, pediu que ela retirasse a blusa e, em seguida, passou a tocar seu corpo de forma indevida, inclusive na região dos seios, sob a justificativa de “corrigir diferenças de tonalidade da pele”. A vítima destacou que esse tipo de contato não faz parte da drenagem linfática.

O suspeito ainda teria feito perguntas pessoais, comentários sobre tatuagens e tentado abraçar a jovem no final da sessão. Ela conseguiu se desvencilhar e, abalada, deixou o local. Na saída, relatou o ocorrido à proprietária do espaço, e uma mulher presente afirmou que “aquilo não era normal”. Em casa, a vítima contou tudo à amiga que havia indicado o serviço e, no dia seguinte, foi com o pai à delegacia registrar a denúncia.

Segundo informações da vítima, o homem já teria sido alvo de outras reclamações por comportamentos semelhantes, inclusive em uma escola onde lecionou.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso, que se enquadra no artigo 215-A do Código Penal, referente à importunação sexual. O suspeito será ouvido nos próximos dias, e o caso segue em apuração, sem prisão em flagrante até o momento

