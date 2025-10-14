Adolescente desaparece durante pescaria com amigos no Rio Taquari

Victor de Souza Silva, de 14 anos, está desaparecido desde a manhã de segunda-feira (13), após sair para pescar com amigos na região conhecida popularmente como “Praia do Michel”, no bairro Piracema, no Rio Taquari, em Coxim.

De acordo com o site Coxim Agora, o pai do menino, Claudinei José da Silva, contou que o filho saiu de bicicleta por volta das 8h da manhã de ontem. Horas depois, a bicicleta foi encontrada embaixo da ponte velha, já com outra pessoa.

E desde então, o adolescente não foi mais visto. Segundo os amigos, eles perduram contato com Victor durante a pescaria e não sabem o que pode ter acontecido.

Victor vestia camiseta preta, short preto e estava descalço. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e realizam buscas na região. A família está desesperada e pede a colaboração da população.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Victor pode entrar em contato pelo telefone (67) 99715-6773.

