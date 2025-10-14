Menu
Polícia

Adolescente desaparece durante pescaria com amigos no Rio Taquari

Victor de Souza Silva, de 14 anos, saiu na manhã de ontem para pescar com um amigo na região conhecida como "Praia do Michel", no bairro Piracema, em Coxim

14 outubro 2025 - 16h03Taynara Menezes

Victor de Souza Silva, de 14 anos, está desaparecido desde a manhã de segunda-feira (13), após sair para pescar com amigos na região conhecida popularmente como “Praia do Michel”, no bairro Piracema, no Rio Taquari, em Coxim.

De acordo com o site Coxim Agora, o pai do menino, Claudinei José da Silva, contou que o filho saiu de bicicleta por volta das 8h da manhã de ontem. Horas depois, a bicicleta foi encontrada embaixo da ponte velha, já com outra pessoa.

E desde então, o adolescente não foi mais visto. Segundo os amigos, eles perduram contato com Victor durante a pescaria e não sabem o que pode ter acontecido.

Victor vestia camiseta preta, short preto e estava descalço. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e realizam buscas na região. A família está desesperada e pede a colaboração da população.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Victor pode entrar em contato pelo telefone (67) 99715-6773.

