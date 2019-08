Adolescente desaparece e mãe pede ajuda para encontrá-la

Mauro Silva, com informações do Gazeta News

A adolescente, Marjorie Letícia Almeida de Freitas, de 15 anos, está desaparecida e família procura pela jovem desde o último domingo (25) em Amambai.

De acordo com a Gazeta News, a mãe da adolescente, Marilene Almeida, supeita que a jovem esteja em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, na companhia de outro jovem também de 15 anos, que a menina teria conhecida pela internet.

Ainda de acordo com Marilene, sua filha estuda no oitavo ano do ensino médio da Escola Estadual Coronel Felipe de Brum, ela teria saído de sua casa por volta das 15h30 do domingo levando pouca roupa em uma mochila escolar.

A família registrou o desaparecimento de Marjorie na Delegacia de Polícia Civil de Amambai, na segunda-feira (26). Quem souber do paradeiro da menina pode entrar em contato com os seus parentes por meio dos seguintes números de telefones: (67) 99653 7315 ou na Polícia Civil no (67) 3481 1415.

