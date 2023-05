Adolescente desaparecida desde o ano passado é encontrada traficando no Universitário

Na região do bairro Universitário, em Campo Grande, a Polícia Militar encontrou uma adolescente, de 15 anos, desaparecida desde dezembro do ano passado. Ela estava traficando com outros dois adolescentes, que foram apreendidos e encaminhados para a delegacia.

O caso aconteceu na última quarta-feira (3), porém, divulgado apenas no início da noite desta quinta-feira (4) pela Polícia Militar.

Segundo informações da corporação, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento em uma das vias do bairro, quando visualizou os três adolescentes sentados próximo a um muro. Na abordagem feita, os policiais encontraram pequenos sacos plásticos com as mesmas características no comércio de tráfico de drogas.

Ao analisarem os objetos, os militares também encontraram porções de substâncias análogas à cocaína e maconha. Os três adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia para as providências legais cabíveis, tendo seus direitos constitucionais garantidos.

Desde o início do ano, o 10º BPM, através do policiamento preventivo e ostensivo e operações, desarticularam 25 pontos de tráfico doméstico de entorpecentes. Isto equivale aproximadamente a uma condução à delegacia a cada 4 dias.

O nome da adolescente, desaparecida no ano passado, não foi divulgado em razão das normas estabelecidas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

