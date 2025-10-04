Menu
Polícia

Adolescente dirigindo SUV 'fura' blitz e joga carro contra guardas na Capital

Além do condutor, outros três ocupantes do carro foram presos com porções de maconha

04 outubro 2025 - 12h53

Após desobedecer ordem de parada, quatro pessoas foram presas na noite de ontem (3), durante a Blitz Lei Seca na Avenida Ministro João Arinos em Campo Grande.

A equipe Gemop da Guarda Civil Metropolitana (GCM) abordou um veículo Ford EcoSport vermelho com quatro ocupantes, que não parou para fiscalização. O motorista atropelou os cones de sinalização da operação e avançou, tentando atingir o agente de trânsito.

Logo após, o condutor seguiu em direção a outros agentes. A equipe iniciou a perseguição com sinais sonoros e luminosos, fazendo várias tentativas de parada, mas sem sucesso.

Durante a fuga, o motorista tentou atingir a motocicleta da guarnição e avançou por dois semáforos vermelhos. A perseguição só terminou quando o veículo bateu no canteiro do Terminal Hércules Maymone, na Avenida Joaquim Murtinho, momento em que os ocupantes foram abordados.

Os quatro homens foram detidos, e foi verificado que o condutor era um menor de 16 anos. Com os ocupantes, foram encontradas 22g de maconha, divididas em seis porções. Todos foram levados para a Depac Cepol, e o menor foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij) para as providências cabíveis.

A ocorrência foi registrada por direção perigosa e posse de entorpecente para consumo próprio

