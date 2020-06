Adolescente do PCC articula roubo de caminhão e integrantes acabam presos

Saiba Mais Polícia Tiroteio em casa termina com um morto e um ferido na capital

Integrantes do PCC, integrada por homens, mulheres e adolescentes, foi presa pela Polícia Militar (PM), após sequestrarem um motorista e roubarem sue caminhão de frete nesta quarta-feira (10), em Campo Grande.

De acordo com registro policial, uma equipe da PM foi acionada por conta de um sequestro de um motorista de frete, que estava desaparecido desde a manhã de ontem (10).

Com a placa e modelo do veículo roubado no sequestro, os policiais iniciaram buscas e encontraram o caminhão no bairro Portal da Lagoa com três pessoas em seu interior, dois delas menores, uma era conhecida como neguinho e a outra como Puro Ódio do PCC.

Em entrevista, um dos adolescentes admitiu ter praticado o roubo e sequestro do motorista, ele revelou que a dupla que estava com ele no veículo não participou do crime e iria levar o caminhão para o Paraguai, mas no momento do assalto ele teve ajuda de outros dois comparsas conhecidos como Van e Maligno do PCC e as pessoas que.

De acordo com o autor, ele os comparsas solicitaram um frete a vítima que foi até o bairro Portal da Lagoa, onde o assalto foi anunciado com a utilização de facas, a vítima foi sequestrada e mantida em cativeiro num matagal próximo onde o assalto ocorreu.

De acordo com o autor, os três participantes do assalto e sequestro se revezaram para “cuidar” da vítima, para que ela não escapasse. Logo depois eles ligaram para o pai de um dos autores oferecendo R$ 5 mil para que ele levasse o caminhão até o Paraguai.

O pai de um dos autores foi até o local, viu a vítima e recusou realizar o transporte, ele ainda teria pedido para que os autores não matassem a vítima. Com a recusa, o trio buscou outra pessoa que pudesse realizar o transporte do veículo. Onde negociaram com uma dupla, pai e filho - que foram achados pelos militares dentro do caminhão junto com o autor adolescente – eles aceitaram o “trabalho” por R$ 3 mil.

Com as informações, os militares foram até a residência do pai que havia recusado levar o caminhão o Paraguai e realizaram a prisão do autor. Os policiais também foram atrás da dupla que ajudou o adolescente durante o assalto.

Na casa de um deles, os agentes encontraram as esposas dos autores, uma é conhecida como Princesinha do Crime e a outra é menor, elas admitiram que estavam ajudando os autores, e deveriam avisá-los caso algum policial aparecem, motivo pelo qual o motorista foi solto logo quando os três primeiros envolvidos foram encontrados dentro do caminhão.

Após solta, a vítima disse aos policiais que teria apanhado dos autores com tapas e com as facas, eles teriam utilizado a parte sem fio do objeto. O trio ainda teriam pego o celular da vítima e visto a foto de um homem e perguntaram se era seu filho, pois se fosse, matariam o rapaz.

Os maiores envolvidos foram presos e levados para a delegacia, os menores foram encaminhados para a delegacia e a dupla que participou do assalto foi identificada, mas não encontrada pelos policiais.

