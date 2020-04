Adolescente e adulto são pegos traficando maconha e skank

Um homem, 55 anos, foi preso e um adolescente foi apreendido na madrugada desta segunda-feira (20), em Naviraí, transportando 42kg de skank e 3,4kg de maconha, escondidos em um veículo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes avistaram um veículo escondido em meio a um canavial, com duas pessoas no seu interior. A abordagem foi realizada e os militares iniciaram uma vistoria no automóvel.

Foram encontrados 42,34Kg de skank e 3,4kg de maconha escondidos na carroceria e no interior do veículo, além disso foi descoberto que a placa do automóvel estava adulterada.

Dois celular e R$ 250,00 em notas foram apreendidos. O adulto foi preso e encaminhado, juntamente com as drogas e o veículo, para a delegacia, o adolescente foi apreendido.

