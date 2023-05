Adolescente é agredido por pai de colega durante a saída da aula no Santo Amaro

Um adolescente, de 16 anos, foi agredido pelo pai de um colega de classe durante a saída da aula nesta quarta-feira (24), próximo a Escola Estadual Alice Nunes Zampiere, localizada no bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o menino foi até a delegacia acompanhado da mãe. Ele informou que enquanto estava na aula de Educação Física dois colegas tiveram uma discussão verbal. Já na saída, um dos rapazes foi agredido por um terceiro envolvido no caso, que não estuda na instituição.

Enquanto a vítima seguia para casa, o pai do menino que foi agredido o encontrou e resolveu ‘tirar satisfações’ sobre o assunto. No entanto, como o rapaz não tinha envolvimento apenas negou os fatos citados pelo adulto.

Irritado com a situação, o homem desferiu um chute na vítima, fazendo com que ele caísse no chão, ficando com algumas lesões nas mãos, costas e quadril. As agressões pararam apenas quando a esposa do autor apareceu e o segurou.

Porém, o pai do aluno teria confundido as pessoas e batido no menino errado, descobrindo isso apenas quando seu filho disse que ele não seria o agressor. Como se a situação não pudesse piorar, o homem foi até a escola para dizer que a vítima teria caído sozinha.

Ainda na saída, o agressor disse para o menino ‘ficar esperto pois era conhecido no bairro e era pra se cuidar’, em tom de ameaça.

Ao saber da história, a mãe do menino decidiu procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

O JD1 Notícias procurou a Secretária Estadual de Educação (SED), mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto.

