Adolescente é ameaçada e leva murro do namorado durante almoço em família

Jovem, de 20 anos, acertou um soco no rosto da namorada, uma adolescente de 17 anos, durante uma briga no churrasco de família durante a tarde do último sábado (7), em Chapadão do Sul. A vítima acabou ficando com um corte na sobrancelha devido à agressão.

Conforme o boletim de ocorrência, a adolescente contou que o casal está morando em outra cidade, mas foram para Chapadão do Sul para um churrasco em família.

Em um determinado momento, durante a confraternização, os dois iniciaram uma discussão por causa da filha do casal, de apenas 5 meses. O homem então ameaçou a vítima e a família dela.

Não satisfeito com as ameaças e o ‘climão’ no almoço de família, o autor partiu para cima da adolescente, acertando o soco no rosto e causando a lesão na sobrancelha. Para se defender, a menina pegou uma faca e fez o rapaz se afastar e se contido pelo pai dela.

Após isso, ainda segundo o registro policial, o jovem saiu da residência e começou a andar sem rumo. Por conta da briga ter acontecido por causa da filha do casal, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência.

A Polícia Militar encaminhou a vítima até a Delegacia de Polícia Civil do município, onde ela manifestou o desejo de representar contra o autor. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

