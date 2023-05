Adolescente é apreendido ao ser flagrado com quase 10 kg de maconha

Na manhã desta sexta-feira (19), durante a operação “Metrópole”, a Polícia Civil, por intermédio de uma equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), passou a monitorar um adolescente, de 17 anos, envolvido em diversos roubos de veículos.

De acordo com informações policiais, durante o monitoramento, os agentes receberam informações de que o indivíduo estaria mantendo grande quantidade de drogas em sua residência.

Uma equipe foi até à casa do menor e o flagrou chegando com duas mochilas e saindo rapidamente em seguida. Durante a abordagem, os policiais o encontraram com um cigarro de maconha.

Ao ser questionado sobre o conteúdo das mochilas, ele confessou que estava com aproximadamente 10 kg do entorpecente.

Diante disso, o adolescente foi apreendido e encaminhado, juntamente com a droga, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij).



