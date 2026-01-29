Menu
Polícia

Adolescente é assassinado com facadas e tiros pelo ex da atual namorada na Capital

Outras três pessoas teriam 'auxiliado' na atitude criminosa do suspeito

29 janeiro 2026 - 08h22Luiz Vinicius
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

Adolescente, de 17 anos, que não terá o nome divulgado, foi morto com facadas e tiros logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 29, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

O principal suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro, maior de idade, da atual namorada da vítima. Ele teria agido na companhia de mais três pessoas que teriam auxiliado na atitude criminosa.

Segundo apurado pela reportagem, a garota terminou o relacionamento com o suspeito e pouco tempo depois iniciou um romance com a vítima, o que teria desagradado o ex-companheiro.

Em razão disso, acompanhado de mais pessoas, o suspeito invadiu a residência e atacou a vítima com golpes de facas e tiros. Até o momento, ele não foi localizado, mas as autoridades já possuem a qualificação dele e fazem diligências para tentar localizá-lo.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do crime para realizar os procedimentos de praxe, assim como viaturas da Polícia Militar.

