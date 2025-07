Adolescente é baleado após deixar arma cair em fazenda de Campo Grande

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado por um disparo acidental após deixar a arma que carregava cair durante o manejo de carneiros na fazenda em que trabalha, localizada na zona rural de Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17).

Conforme o registro policial, as equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foram acionadas para ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida para atender um caso de disparo de arma de fogo.

Ao chegar, o menor explicou que estava apartando um rebanho de carneiros quando deixou a arma cair. Por conta da queda, ela acabou disparando e atingindo sua perna direita. Depois de ferido, ele procurou os pais e foi levado até a unidade de saúde.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe médica detalhou que o rapaz não poderia continuar na UPA, uma vez que o local não teria recursos suficientes para tratá-lo. Ele então foi transferido para a Santa Casa.

Em conversa com o pai do rapaz, os guardas foram informados que ele ‘usa’ uma arma que era do falecido dono da propriedade. Além disso, detalhou que o armamento não tinha registro. Antes da chegada do advogado, ele chegou a afirmar que acompanharia os guardas até a propriedade, para entregar o objeto as autoridades.

Depois que o profissional chegou, orientou seu cliente a não passar mais detalhes sobre o ocorrido, afirmando que não tinha arma para ser entregue, já que não havia arma alguma, contradizendo as afirmações feitas pelos envolvidos.

O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

