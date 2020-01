Adolescente é detido vendendo crack

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

Um adolescente de 14 anos foi apreendido por investigadores do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil vendendo crack. O caso aconteceu na cidade de Costa Rica, durante a realização de diligências em pontos críticos da cidade, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas.

Com o adolescente, os investigadores encontraram quatro porções de crack e um aparelho celular adquirido em troca de drogas. Ele confessou que estava a serviço do tráfico e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para providências.

As investigações seguirão para apurar a origem do celular recuperando em poder do adolescente infrator.

Em razão do que determina a legislação pertinente, Estatuto da Criança e do Adolescente, o infrator foi ouvido e entregue à mãe.

