Adolescente é encontrado morto enrolado em fita adesiva na fronteira

Priscilla Porangaba, com informações do BV News MS

Edson Ramón Rotela Gonzalez, de 17 anos, foi encontrado à margem de uma estrada de Bella Vista do Norte, divisa com Bela Vista, na tarde desse domingo (12).

Segundo o BV News MS, Edson foi morto com dois tiros na cabeça antes de ter o corpo enrolado com plástico e fita adesiva. Ele foi identificado pela mãe, Reinalda Gonzalez Mancuello, de 36 anos, através de uma tatuagem.

Equipes da perícia, do Departamento de Criminalística e do Departamento de Homicídios de Bella Vista estiveram no local onde o corpo foi encontrado nesta tarde e estão investigando o caso.

A Polícia Nacional do Paraguai já ouviu familiares da vítima e está investigando o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também