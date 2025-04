Adolescente é esfaqueado pela namorada após mandar áudio para outra mulher na Capital

Adolescente, de 17 anos, foi esfaqueado na barriga durante a noite desta terça-feira (1°), após discutir com a namorada, de 18 anos, na residência onde moram, na Vila Aimoré, em Campo Grande. O bate-boca aconteceu após o garoto ter mandado um áudio para outra mulher.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e conversou primeiramente com o adolescente, que relatou que foi atingido por um golpe com faca de serra na barriga, desferido pela companheira durante o jantar, logo após uma discussão.

Já em conversa com a jovem, ela confirmou a versão dada pelo namorado e acrescentou que antes de irem jantar, houve um primeiro bate-boca entre eles, pois ela viu ele mandando um áudio para uma mulher e logo na sequência, houve o desentendimento, que se estendeu pelo jantar e consequentemente resultando na facada.

Ela disse ainda que o companheiro não a agrediu, apenas que tentou segurar a mão dela na hora do golpe. O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestou atendimento médico e encaminhou o adolescente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

A jovem foi encaminhada para a delegacia para procedimentos cabíveis e esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal praticada contra ascendente, cônjuge ou companheiro.

