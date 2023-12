Adolescente é estuprada após chamar amigos para sua casa em Campo Grande

Adolescente, de 15 anos, foi vítima de um estupro coletivo praticado por dois amigos na madrugada desta segunda-feira (25), em uma residência no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Ela ainda teria sido embebedada pelos suspeitos como forma de 'facilitar' o crime, pois ela não queria ter relações sexuais com eles.

A vítima foi atendida por uma equipe do CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, onde após exames, a médica informou para a Polícia Militar que foi confirmado que houve crime de estupro contra a garota.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conversou com os militares e explicou que convidou os dois amigos para irem até sua residência, pois estava sozinha, uma vez que sua mãe está internada. Por volta das 2h da madrugada, no feriado, eles começaram a ingerir bebida alcoólica e a garota disse aos suspeitos que não queria ter nada com eles.

Porém, a adolescente contou aos policiais que foi embebedada pelos amigos e em determinado momento perdeu a consciência, acordando na sala de sua casa, deitada em um colchão, sem roupas e com os dois garotos praticando a violência sexual.

A vítima disse que tentou se levantar do colchão para pedir socorro, mas foi impedida pelos "amigos" que continuaram a praticar o ato sexual. Ela ainda frisou que ficou presa em cárcere privado na residência com eles até às 5h da manhã, quando eles foram embora do local.

A Polícia Militar chegou a realizar rondas pela região, mas não conseguiu encontrar os suspeitos.

O caso foi registrado como estupro coletivo na delegacia de plantão.

