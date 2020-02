Adolescente é estuprada por homem que conheceu na internet

Sarah Chaves, com informações do Iviagora

Uma adolescente de 13 anos foi violentada, por um homem de 22 anos que conheceu na internet e a convenceu de manter relações sexuais com ele, na região de Ivinhema e Angélica.

De acordo com a polícia, o autor do crime manteve contato com a vítima através de uma rede social, e aos poucos a convenceu a manter relações com ele. Em casa, a mãe desconfiou da postura da filha, acabou acionando os policiais.

Segundo o delegado Caio Henrique de Mello, a Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil encontraram e capturaram o criminoso ainda na casa dele, impossibilitando a fuga.

Dr. Caio Goto informou que o Conselho Tutelar de Angélica acompanhou o desenrolar dos fatos, e que no local onde ocorreu o estupro de vulnerável, havia bastante sangue. Ainda segundo a Polícia Civil, é o sexto caso de estupro de vulnerável na região de Ivinhema e Angélica, somente em 2020, todos eles com autoria esclarecida e em vias de responsabilização contra os autores dos crimes.

De acordo com o Art. 217-A, estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Caso está sigilo imposto pela lei.

