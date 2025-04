Adolescente é estuprado em casa abandonada após sair da escola em Campo Grande

Um adolescente, de 17 anos, foi roubado e estuprado por um homem desconhecido enquanto passava pela Avenida Capibaribe, na região do Bairro Vila Silvia Regina, em Campo Grande. O autor do crime foi preso pela Polícia Militar.

Conforme as informações policiais, apuradas pelo JD1, a vítima estava voltando da escola quando foi abordada por um desconhecido, que estava armado com uma faca. Ele então foi obrigado a entrar em uma casa abandonada, onde foi estuprado.

Antes de fugir, o homem roubou o celular do menor. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou o adolescente visivelmente abalado.

Com base nas informações colhidas no local e com o apoio de populares que indicaram a direção da fuga, a equipe policial realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito na Rua Tupinambás. Próximo a ele, foram encontrados a faca utilizada no crime e o aparelho celular da vítima.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e amparo psicológico.

