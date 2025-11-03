Menu
Polícia

Adolescente é estuprado por colegas de trabalho durante festa em Nova Alvorada do Sul

Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante pelo crime

03 novembro 2025 - 17h41Brenda Assis
Polícia Militar esteve no local dos fatosPolícia Militar esteve no local dos fatos   (Jornal da Nova)

Um adolescente de 16 anos foi vítima de abuso sexual durante uma confraternização entre colegas de trabalho em Nova Alvorada do Sul, no último sábado (1º). O caso é investigado pela Polícia Civil e envolve funcionários de um supermercado da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Folha da Cidade, o grupo se reuniu na casa de um dos colegas para beber e comemorar. O menor também teria consumido álcool, embora ainda não se saiba em que circunstâncias.

Durante a noite, o adolescente passou mal e foi levado ao banheiro para tomar banho. Depois, ele foi colocado em um quarto “para descansar”. Foi nesse momento, conforme relatos, que o abuso teria acontecido.

Testemunhas disseram ter notado situações estranhas, mas ninguém impediu o crime. No dia seguinte, todos foram trabalhar normalmente. Só na segunda-feira (3), após comentários entre funcionários, o adolescente contou que foi abusado. A Polícia Militar foi acionada.

O suspeito, um jovem de 18 anos que também trabalha no supermercado, tentou fugir quando os policiais chegaram, mas acabou preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde continua detido.

Familiares da vítima e testemunhas prestam depoimento, e a polícia apura se o suspeito já teria se envolvido em outros casos semelhantes.

O caso segue sob investigação.

