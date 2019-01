Adolescente é flagrado abusando da prima de cinco anos

Um adolescente de 12 anos foi flagrado abusando sexualmente da prima de apenas cinco anos, na cidade de Rio Brilhante. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (16) em uma residência no bairro Benedito Rondon.

As informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, constam que mãe e filha passaram o dia na casa da avó da criança, local em que o adolescente também estava.

Ao chegar no horário de irem embora a mulher foi procurar a filha e a encontrou em um quarto em companhia do primo. A porta estava encostada, e a mãe da menina a flagrou com roupa íntima desalinhada.

A criança contou que, o primo teria tirado a roupa e tocado suas partes íntimas. Exames serão feitos para apurar os fatos.

Imediatamente a família acionou a Polícia Civil, investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram até a residência e fizeram a apreensão do menor, que confessou o abuso.

O adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. A criança foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e será encaminhada para realização de exames no Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.

Ao JD1 Notícias um dos investigadores que acompanhou o caso disse que o menor está recolhido em uma das celas da delegacia, ele deve ser ouvido nesta quinta-feira (17).

