Adolescente Ã© flagrado com 93 'paradinhas' e detido em Ribas

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido ao ser flagrado traficando durante a manhã de terça-feira (5), no bairro São Joaquim, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações policiais, durante as buscas pessoais as autoridades encontraram 93 “paradinhas” de pasta base, junto com uma quantidade de dinheiro em espécie com o menor.

O infrator foi conduzido para a Delegacia e todo o procedimento foi acompanhado pela pessoa responsável, conforme preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A autoridade policial representou pela internação do menor infrator. O adolescente permanece à disposição da justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também