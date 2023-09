Adolescente é flagrado com arma de brinquedo e máscara em Ponta Porã

Um jovem, de 20 anos, foi preso durante a noite de quarta-feira (27), ao ser flagrado com arma de brinquedo, facas e uma máscara, nas imediações do Parque de Exposição, localizado na região Sul de Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, equipes da Polícia Militar faziam rondas pela região quando avistaram duas pessoas transitando pela rua. Ao perceberem a aproximação da viatura, jogaram algo no chão e saíram correndo.

Diante da suspeita, os policiais localizaram o objeto jogado, sendo um simulacro de arma de fogo e em seguida abordaram a dupla, sendo um rapaz, que portava um canivete, duas facas e uma máscara. O outro, um adolescente de 16 anos, admitiu ter jogado o simulacro.

A equipe entrou em contato com a mãe do adolescente e em seguida os dois foram encaminhados até a delegacia para os procedimentos legais, juntamente com os objetos apreendidos.

