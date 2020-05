Adolescente é flagrado com drogas e armas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada deste sábado (30) após ser flagrado com papelotes de cocaína e um revólver calibre 32. O menor declarou que passou a andar armado para se defender.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o flagrante foi realizado pela equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) que realizava rondas do toque de recolher na região do Jardim Bálsamo. Os agentes flagraram o menor em atitude suspeita, se preparando para fugir.

Ele foi abordado e durante revista pessoal, foram encontrados 13 papelotes de cocaína, uma porção de maconha, R$ 100 e uma arma de fogo calibre 38. A arma, conforme a Guarda, tinha cinco munições intactas.

Questionado, o adolescente disse que passou a andar armado após receber ameaças de morte. Ele ainda informou que adquiriu a arma em uma conveniência localizada na avenida Guaicurus, com uma pessoa desconhecida.

