Adolescente é flagrado estuprando a própria irmã de 5 anos em MS

Um adolescente, de 13 anos, foi apreendido em flagrante na noite de domingo (12) após ser flagrado estuprando a própria irmã, de apenas 5 anos. O caso aconteceu em uma aldeia na BR-267, próximo à cidade de Maracaju e a mãe é quem presenciou o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe relatou que presenciou o filho deitado em cima de sua irmã mais nova, fazendo força para segurar a menina.

Ainda conforme o registro, a mãe disse que seu filho estava ingerindo bebida alcoólica e quem teria fornecido a bebida para o menor seria o tio dele.

A criança foi socorrida para o hospital na companhia da mãe e do Conselho Tutelar para que pudesse receber os atendimentos médicos e apurar se houve mais abusos sexuais em outras oportunidades.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, assim também na presença do Conselho Tutelar.

