Adolescente é morta com "mata-leão" do marido durante surto

Uma adolescente de 16 ano, foi morta na madrugada desta quarta-feira (2), pelo marido, Gabriel de 22 anos, no município de Caarapó.

A vítima tomava remédios controlados e teria tido um surto com o filho de sete meses nos braços porque ele não parava de chorar. Com medo de que acontecesse algo com o bebê, o padrasto o tirou da mãe, conforme informações do Dourados News.

Revoltada, a mulher teria pego um facão e foi para cima de Gabriel, momento em que ele deixou a criança e, para se defender, aplicou um golpe chamado ‘mata-leão’ na vítima que caiu no chão e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e perícia estiveram na residência para iniciar as investigações. O autor permaneceu no local após o crime e posteriormente foi encaminhado para a delegacia do município.

Testemunhas estão sendo ouvidas e o caso é apurado pela polícia.



