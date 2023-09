Adolescente é morto com tiro no olho por vizinha embriagada no Jardim Canguru

Um adolescente, de 17 anos, morreu na madrugada deste sábado (2) ao ser atingido por um tiro no olho disparado pela sua vizinha, de 44 anos, que estava completamente embriagada. O caso aconteceu em um residencial no Jardim Canguru, em Campo Grande.

"Ela tirou um pedaço de mim que não volta mais", exclamou a mãe Sirlene Soares de Castro ao JD1 Notícias. Ela está precisando de doações para arcar com os custos de procedimento para a realização do cerimonial, velório e sepultamento.

Quer ajuda na causa? Todo o custo chega a R$ 3,5 mil e as doações podem ser direcionadas a chave pix do CPF de Sirlene: 024.279.831-44.

Segundo apurado pela reportagem, o adolescente estava na companhia da família e por volta das 22h35, todos decidiram ir dormir - mãe do garoto, marido e os filhos mais velhos. Porém, a vítima permaneceu mais um pouco do lado de fora.

Quando era de madrugada, por volta das 2h35, a filha da vizinha bateu na porta do apartamento de Sirlene e relatou que era para ela descer lá, pois a sua mãe havia atirado "sem querer no adolescente". Ao chegar no apartamento, a mulher se deparou com a cena do filho caído e um tiro que atravessou o olho.

Para a reportagem, a mulher citou que a suspeita não prestou socorro e nem chamou Polícia Militar ou resgate, apenas teria dito "me perdoa, foi sem querer, eu não tive culpa". O adolescente ainda estava com sinais vitais e a mãe chegou a pedir ajuda do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém diante da gravidade dos ferimentos, acabou falecendo.

