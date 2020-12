Adolescente é preso após estrangular bebê por não suportar o choro

A Polícia Civil deu cumprimento a ordem judicial na tarde da terça-feira (1º), para internação provisória do adolescente de 17 anos que torturou e tentou matar sua filha de apenas dois meses de vida, por não suportar o choro da bebê, a estrangulando até que desmaiasse. O caso aconteceu na cidade de Nova Alvorada do Sul.

A criança deu entrada no hospital somente no dia subsequente apresentava fratura no crânio, na nuca e lesão no fígado, além de um trauma antigo na cabeça. Os médicos desconfiaram da versão apresentada e encaminharam o fato à polícia, o que resultou na apreensão realizada na terça.

Segundo a investigação desenvolvida pela Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul e Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (Dpca), o pai, por não suportar o choro de sua filha, passou a estrangular o bebê até que ele desmaiasse.

O adolescente deverá responder pelos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio e tortura.

