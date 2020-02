Adolescente é preso com arma de fogo em bloco da capital

Um adolescente de 17 anos foi detido em flagrante por policiais do Choque na madrugada desta segunda-feira (24) por estar com um revólver no Carnaval Popular da Capital.

A equipe do Choque realizava uma fiscalização na rua 26 de Agosto com a Rui Barbosa na dispersão dos foliões, um adolescente, cujo nome não foi divulgado, percebeu a ação policial e tentou se desfazer da arma.

Os agentes, entretanto, perceberam a atitude do jovem e o apreenderam, junto com o revólver. O adolescente confessou que comprou a arma de um desconhecido por R$ 2 mil.

Ele foi encaminhado até o Batalhão de Polícia Militar de Choque para realizara os devidos procedimentos.

