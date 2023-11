Adolescente é preso por esfaquear homem durante briga no Danúbio Azul

Um adolescente, de 16 anos, foi preso durante a tarde de quarta-feira (8) depois de dentar matar um homem, de 29 anos, a facadas no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Ele estava defendendo a mãe e a amiga dela das ações truculentas do homem.

Conforme as informações policiais, as informações iniciais constavam que a autora do crime seria uma ex-companheira da vítima, de 23 anos, entretanto, no transcorrer das investigações, foi possível identificar o suspeito do ato infracional como sendo um adolescente de 16 anos, filho da proprietária da residência em que os fatos ocorreram.

Segundo levantado, a proprietária do imóvel, estava em sua residência com seu filho e a vítima, quando a ex-mulher da vítima chegou ao local, onde permaneceram conversando. Durante a conversa, a vítima, que havia feito uso de medicamento controlado, entorpecentes e bebida alcoólica, perdeu o controle, desferindo dois socos no rosto da sua ex-companheira, agredindo também as outras pessoas presentes no local.

Conforme narrado pelos envolvidos, o homem de 29 anos sacou uma faca e foi desarmado pelo adolescente, que, em luta corporal, acabou desferindo um golpe no tórax da vítima. A vítima fugiu do local, foi para a casa de seu irmão, que acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para o hospital Santa Casa.

O adolescente infrator e as partes envolvidas foram encaminhadas à DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), para as providências legais dispostas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

